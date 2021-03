AstraZeneca: in Sardegna si riprende a vaccinare da domani

L'Ats sta richiamando tutte le persone, soprattutto personale scolastico, che erano già prenotate nel giorno dello stop al vaccino di Oxford. “Capiremo se ci sono disdette”

Di: Redazione Sardegna Live

In Sardegna le vaccinazioni con AstraZeneca ripartiranno domani, dopo il via libera dell'Ema: "Non c'è un aumento del rischio generale di trombosi con il vaccino anti Covid-19 di Astrazeneca".

L'Ats, con le varie realtà territoriali della sanità pubblica, stanno richiamando tutte le persone, si tratta soprattutto di personale scolastico, che erano già prenotate nel giorno dello stop al vaccino di Oxford: gli appuntamenti vengono calanderizzati da domani e per la settimana prossima per riprender il ritmo.

"L'effetto mediatico però è stato forte - dice all'ANSA il commissario di Ares-Ats Sardegna, Massimo Temussi - ci stiamo organizzando per domattina e stiamo richiamando tutti quanti: oggi capiremo se ci sono delle disdette, ma spero che la campagna possa proseguire speditamente".