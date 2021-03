Quartu. Fermato alla guida di una Porsche con un tasso alcolemico quattro volte oltre al limite

Patente ritirata a un 51enne

Di: Redazione Sardegna Live

Viaggiava alla guida di una Porsche Macan, di proprietà di una concessionaria auto di San Gavino Monreale, con un tasso alcolemico di oltre quattro volte superiore al limite massimo consentito.

Un 51enne di Guspini, operaio con precedenti denunce a carico, è stato fermato dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu in Viale Europa e, sottoposto alla prova dell’etilometro, è risultato essere positivo con un tasso alcolemico pari a 2,04 g/l.

I carabinieri hanno ritirato la patente di guida al 51enne e hanno anche sequestrato l’autovettura, affidata successivamente al proprietario giunto sul posto per recuperarla.

Del ritiro della patente e delle circostanze in cui è avvenuto si occuperà la Prefettura di Cagliari. Per la guida in stato di ebbrezza alcolica i militari hanno inviato un’informativa di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.