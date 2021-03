M5s: "Scongiurare l'incostituzionalità dell'ordinanza di Solinas"

L'appello al Governo: "Le misure prese dal governatore sono condivisibili"

Di: Redazione Sardegna Live

"Esprimiamo apprezzamento per l'ordinanza emanata nella tarda serata di ieri dal presidente Solinas, che ha accolto le innumerevoli richieste dei sardi allarmati per il possibile ripetersi di quanto già accaduto la scorsa estate. D'altra parte, siamo preoccupati che alcune disposizioni possano eccedere la competenza regionale e possano, quindi, essere dichiarate illegittime". Lo si legge in una nota firmata dai parlamentari sardi del Movimento 5 Stelle Mario Perantoni, Paola Deiana, Lucia Scanu, Nardo Marino, Luciano Cadeddu, Elvira Evangelista ed Ettore Licheri.

Gli esponenti pentastellati hanno sollecitato i ministri Speranza e Gelmini "perché il governo intervenga tempestivamente per evitare ogni rischio di incostituzionalità e di pericolo per la salute dei cittadini".

"Chiediamo che il governo dia adeguata copertura normativa alle condivisibili disposizioni dell'ordinanza, consentendo lo spostamento verso le 'zone bianche' e la Sardegna al momento è l'unica - ricordano - esclusivamente per i motivi di cui all'articolo 2 del DPCM 2 marzo 2021 (comprovate esigenze lavorative, motivi di lavoro o di salute), ovvero solo dopo aver obbligatoriamente e preventivamente documentato la negatività al Covid-19".