Ancora Nizzi show in aula, urla "Anda e cagga" a un consigliere comunale

Il sindaco di Olbia discute con il consigliere Marco Piro che chiede al presidente del Consiglio di allontanare Nizzi dall'aula

Di: Redazione Sardegna Live

Non è la prima volta che la seduta del Consiglio comunale di Olbia finisce in caciara. E' accaduto anche ieri, 17 marzo, quando il sindaco Settimo Nizzi ha urlato più volte "Anda e cagga" (Vai e caga, in gallurese) al consigliere comunale Marco Piro del Gruppo Liberi e Uniti per Olbia.

"Io mi rivolgo al sindaco dandogli del lei, lui mi da del tu mandandomi a cagare per due volte, chiedo al presidente del Consiglio che venga allontanato", commenta Piro durante il suo intervento. Tutto intorno i componenti dell'assemblea protestano e borbottano imbarazzati.