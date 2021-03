Ecco la prima demolizione del silos nel porto di Cagliari

Per cambiare lo skyline ci vorranno forse altre due esplosioni

Di: Redazione Sardegna Live

Un pezzo della vecchia Cagliari se ne va. Sono le 14.05 quando crolla una torre del silos del porto. Ma per cambiare lo skyline ci vorranno forse altre due puntate. Solo allora ci sarà il deserto dove c'era la struttura realizzata circa cinquanta anni fa.

Un pezzo della vecchia Cagliari se ne va. Sono le 14.05 quando crolla una torre del silos del porto. Ma per cambiare lo skyline ci vorranno forse altre due puntate.

Solo allora ci sarà il deserto dove c'era la struttura realizzata circa cinquanta anni fa. "Un momento storico - ha detto il sindaco Paolo Truzzu presente nello scalo marittima insieme al presidente dell'Authority portuale Massimo Deiana - ora abbiamo uno spazio importante con progetti in corso per un'area fondamentale per la città".

Quell’area, infatti, come ha spiegato Deiana, "verrà destinata al già avviato progetto di riordino e razionalizzazione degli spazi di banchina e retrobanchinali nonché al potenziamento dei servizi al traffico crocieristico".

La ditta Deton Srl ha fatto brillare la prima parte del fabbricato realizzato, nei primi anni 70, dall'allora Consorzio Agrario della Provincia di Cagliari e dichiarato inagibile, con ordinanza dei Vigili del Fuoco e dell'Autorità portuale di Cagliari, dal 2011. Il corpo interessato in questa prima fase di demolizione (le altre due proseguiranno nelle prossime settimane) è quello della torre servizi, alta 54,40 metri ed un tempo adibita agli elevatori per il sollevamento dei cereali.

A generare il rapido collasso della struttura, la detonazione di 40 chilogrammi di esplosivo dislocati in più punti del plesso: la caduta è stata attutita da appositi vasconi di 60 metri di lunghezza disposti lungo tutto il perimetro dei silos.

Contestualmente, con il brillamento di piccole microcariche sistemate nelle vasche, è stato indotto l'innalzamento di un muro d'acqua nebulizzata, alto 40 metri, per contenere la propagazione delle polveri derivanti dall'impatto a terra della porzione di fabbricato.