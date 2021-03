Escavatore a 4mila euro, truffa online a Siurgus Donigala

L'occasione su Subito, dopo un anticipo di 3mila euro il venditore è scomparso nel nulla

Di: Redazione Sardegna Live

Navigando online si era imbattuto nell'annuncio di vendita di un piccolo escavatore per 4.200 euro (3.000 di anticipo ed il resto alla consegna). Un'occasione imperdibile per un 61enne di Siurgus Donigala che aveva contattato l’autore dell’inserzione su Subito, ricevendo la documentazione del mezzo, carta di circolazione e certificato di proprietà. Così aveva provveduto a versare l'anticipo tramite bonifico, accordandosi per la consegna con il venditore.

L'acquirente aveva poi intrapreso il viaggio da Olbia alla Stazione marittima di Livorno, dove il venditore calabrese non si sarebbe però presentato. Il truffato, rientrato in Sardegna, ha sporto denuncia presso i carabinieri di Dolianova.

I militari sono dunque risaliti all’utilizzatore dell’utenza telefonica impiegata per la contrattazione e al fruitore della Carta Postepay nella quale era confluito il bonifico. Si trattava della stessa persona. Hanno denunciato così un 57enne di Roccella Jonica non nuovo ad analoghe imprese. Avrà un processo a Cagliari per truffa aggravata, a meno che non si accordi col querelante per la restituzione del maltolto.