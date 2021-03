Solinas chiude la porta a chi "fugge" nelle seconde case. Ecco il testo dell'ordinanza

Scongiurato l'esodo pasquale verso l'Isola in zona bianca. Forestali e barracelli in campo per monitorare il rispetto delle norme

Di: Redazione Sardegna Live

Nella tarda serata di ieri, il governatore sardo Christian Solinas ha firmato l'ordinanza che disciplina l'accesso in Sardegna per chi arriva dalle altre regioni o dall'estero. L'intento è quello di scongiurare l'aumento dei contagi nell'Isola conservando così lo status di zona bianca.

Il presidente della Regione ha disposto che i non residenti potranno raggiungere le seconde case solo per motivi di lavoro, necessità o salute. Dovranno essere muniti di certificato che attesti la negatività del tampone Covid, o eseguire lo stesso entro 48 ore dall'arrivo in Sardegna e documentarne l'esito attraverso l'app "Sardegna Sicura".

