Monserrato. Droga in casa: arrestato dai "Falchi" un 48enne

Continuano senza sosta i servizi contro lo spaccio degli stupefacenti, ulteriormente intensificati da parte della Polizia di Stato di Cagliari, in tutta l’area metropolitana

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Monserrato, i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato un 48enne del posto resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività di indagine condotta dagli Investigatori, come da loro riferito, ha accertato che l’uomo detenesse e spacciasse sostanze stupefacenti presso la propria abitazione, pertanto, è stato fermato e sottoposto a un controllo, successivamente esteso alla sua abitazione.

All’interno dell’appartamento, in alcuni contenitori, è stata trovata della marijuana, per un peso di circa 140 grammi, la somma di 140 euro in contanti e un bilancino di precisione.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e trattenuto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattina di oggi si terrà l’udienza direttissima.