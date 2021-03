Capoterra. Fermato in auto: a bordo marijuana e cocaina, arrestato 53enne

Con sé anche un foglietto da cui si evincono incassi dovuti allo spaccio per una cifra complessiva di 17.120 euro

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Capoterra i carabinieri della locale Stazione, al termine di una speditiva indagine, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 53enne del luogo, disoccupato, vecchia conoscenza dei militari. L’uomo è stato fermato poco prima, in via della Vittoria, controllato dai militari a bordo della propria auto e sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

Sarebbe stato trovato in possesso di: 6 dosi, pari a 9,56 grammi, di sostanza marijuana; 15 dosi, pari a 4,19 grammi, di cocaina; uno spinello a base di marijuana; 25 euro ritenuti provento della suddetta attività illecita; un foglietto di carta contenente una certosina contabilità da cui si evincono incassi per 17.120 euro; un coltellino multifunzione la cui lama era intrisa di sostanza stupefacente (marijuana).

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro dai carabinieri. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio rito direttissimo da tenersi presso il Tribunale di Cagliari.