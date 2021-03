Federico fashion style risponde alle critiche: “Mai detto che i sardi furono gli untori del Covid”

“Io amo la Sardegna”. Pronto per il tour che inizierà sabato, tappe a Iglesias, Quartucciu, Cagliari, Oristano, Alghero, Sassari e Olbia

Di: Redazione Sardegna Live

“Grazie a tutti voi che avete apprezzato questa iniziativa, ma come al solito c’è chi l’apprezza e chi no”, questi ultimi “ad esempio dicono che io avevo detto questa estate che i sardi furoni untori del Covid. Assolutamente no! Io avevo detto che avevo contratto il virus in Sardegna, ma non che l’ho preso dai sardi. Io la Sardegna la amo e un posto dove andrò tutti gli anni in vacanza. Non ho nulla contro i sardi”. A precisarlo è Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip, diventato una vera e propria celebrità grazie al programma tv di Real Time "Il Salone delle Meraviglie".

Il 24 agosto scorso, il famoso parrucchiere raccontava sui social: "Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me… Ho contratto il Covid-19, ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se lì avevo fatto il test ed era negativo, a Roma ho fatto il tampone ed è risultato positivo! Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi!".

Intanto, nonostante la pioggia di critiche, il famoso parrucchiere sta completando la lista delle prenotazioni del tour sardo che lo vedrà girare per sette saloni dal sud al nord dell’Isola.

Nei scorsi giorni, infatti, in seguito alla nuova ordinanza del Ministero della Salute, il parrucchiere ha deciso di venire in Sardegna e “organizzare il lavoro in massima sicurezza in questo periodo di chiusura dei miei saloni situati in zona rossa”.

Farà tappa a Iglesias, Quartucciu, Cagliari, Oristano, Alghero, Sassari e Olbia.

LISTINO PREZZIPer lei: taglio donna con Federico 70 euro; shampoo più piega 30 euro; colore (ritocco) 80 euro; riflessante 40 euro; riflessante Angel 45 euro; Meches 160 euro; Shatush da 180 euro a 210 euro; trattamento alla cheratina da 180 euro a 210 euro; scrub cute 30 euro; maschera ristrutturante 20 euro.

Per lui: taglio uomo con Federico 70 euro; colore 50 euro, trattamento alla cheratina dai 100 ai 140 euro.