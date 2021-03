Torralba. Morti e contagi nella casa di riposo: due indagati

Reati di omicidio colposo plurimo, epidemia colposa e violazione delle norme a tutela della salute dei lavoratori

Di: Redazione Sardegna Live

La Procura della Repubblica del Tribunale di Sassari ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini ai due indagati per le morti di due persone e per i contagi da covid 19 avvenuti nella prima ondata della pandemia, nella casa di riposo per anziani "Casa Bonaria", di Torralba.

Si tratta del legale rappresentante della Bonaria srl e a un'altra persona che esercitava i poteri giuridici del datore di lavoro.

Le indagini condotte dai carabinieri del Nas di Sassari, con la collaborazione dello Spresal e il coordinamento del procuratore, Gianni Caria, hanno ravvisato i reati di omicidio colposo plurimo, epidemia colposa e violazione delle norme a tutela della salute dei lavoratori.