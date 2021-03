Cagliari. Truzzu chiude scuola primaria dopo alcuni casi Covid

Si tratta dell'istituto di via Meilogu: rimarrà chiuso sino al 25 marzo

Di: Giammaria Lavena

Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, con un'ordinanza ha disposto la chiusura della scuola primaria di via Meilogu e la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza delle classi, temporaneamente e in via precauzionale, in attesa delle indagini epidemiologiche, dal 17 al 25 marzo.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito ad alcuni casi di positività al Covid 19. Con un'ulteriore ordinanza ha inoltre disposto la ripresa delle attività didattiche del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate “Michele Giua”, anticipando, sulla base delle comunicazioni dell'Ats, la riapertura dello stesso al 18 marzo.