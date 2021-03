Allarme assalto seconde case, petizione online: “Solinas blocchi gli arrivi”

“L'esperienza dell'estate scorsa dovrebbe aver insegnato qualcosa ma pare non sia così”

Di: Redazione Sardegna Live

No agli spostamenti verso le seconde case, no agli spostamenti dalla zona rossa verso l’unica zona bianca d’Italia, ovvero la Sardegna. È il grido di tanti rappresentanti delle istituzioni e di numerosissimi cittadini sardi che sui social hanno manifestato con centinaia e centinaia di post la propria preoccupazione nei confronti di un possibile assalto all’Isola bianca.

Ora c'è anche una petizione lanciata sul portale Change.org: “Tuteliamo la salute dei Sardi”.

“La possibilità che dalle zone rosse italiane si possa venire in Sardegna (attualmente zona bianca) rappresenta un paradosso e un rischio per la salute di tutti i Sardi – si legge -. L'esperienza dell'estate scorsa dovrebbe aver insegnato qualcosa ma pare non sia così. La Valle d'Aosta ha emesso un'ordinanza restrittiva, consentita dallo stesso DPCM di Draghi, con cui si bloccano gli arrivi verso le seconde case non motivati e giustificati. Il Presidente Solinas abbandoni la subalternità alla Lega e, nell' interesse dei Sardi, emetta subito un'ordinanza che blocchi gli arrivi di non residenti senza giustificato motivo o necessità e autorizzi solo i ricongiungimenti parentali”.

Una soluzione che "salverebbe" l'eventuale rientro per Pasqua in Sardegna degli emigrati isolani.