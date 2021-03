Vaccini: in Sardegna 136mila dosi attese entro marzo

Tra queste sono comprese anche 58.100 fiale di AstraZeneca, il farmaco per il momento non somministrabile in Italia

Di: Redazione Sardegna Live

Entro il mese di marzo sono attese 136.400 dosi di vaccino in Sardegna.

Tra queste sono comprese anche 58.100 fiale di AstraZeneca (17.400 in arrivo tra il 15 e il 20, 15.900 tra il 22 e il 27, 24.800 il 29), il farmaco per il momento non somministrabile in Italia.

A confermare la notizia è l’assessore della Sanità, Mario Nieddu: "Giovedì dovrebbe riunirsi l'Ema, dopodiché suppongo che arriverà il via libera al vaccino che si è dimostrato sicuro – dice Nieddu in merito al blocco di AstraZeneca -. Negli Usa e Regno Unito sono state immunizzate milioni di persone senza problemi". Intanto, in attesa del via libera, "continuiamo a vaccinare con le dosi che abbiamo di Pfizer e di Moderna. E chi era prenotato per AstraZeneca deve aspettare di essere ricontattato".

Tra le 136.400 dosi ci sono anche 56.160 dosi di Pfizer (18.720 attese ieri e non arrivate, 18.720 attese per il 22, 18.720 attese per il 29) e 22.200 di Moderna (8.900 tra il 15 e il 20 e 13.300 il 29 marzo).

Con 140.032 di dosi finora somministrate (il 63,4%), su 220.750 consegnate, la nostra Isola resta sempre all’ultimo posto in Italia.

Sul fronte vaccinazioni delle persone fragili, l’assessore ha spiegato che “non è partita perché dobbiamo fare i conti con le dosi, considerato che ai fragili vanno somministrati Pfizer o Moderna".

Per quanto riguarda l'accordo con i medici di base, l'esponente della Giunta Solinas ha dichiarato che l'interlocuzione è ancora aperta: "Speriamo di chiudere entro oggi". Infine, sul portale per la prenotazione dei vaccini per gli over 80 chiarisce: "E' partito ed è già attivo dalla tarda mattinata di ieri". In generale, commenta Nieddu, "tutti coloro che si recano in hub e centri vaccinazione, all'uscita sono molto soddisfatti anche per l'organizzazione precisa e puntuale".

Nel frattempo, oggi ha aperto l'hub vaccinale di Nuoro e giovedi 18 inaugurerà quello di Sassari.