Villanova Monteleone e Tissi sono Covid free

A Ittiri un solo cittadino positivo

Di: Redazione Sardegna Live

Non si registrano nuovi casi di coronavirus a Villanova Monteleone, il paese rimane Covid free.

"Speriamo di rimanere a zero casi - spiega il sindaco Vincenzo Ligios -. Per questo auspico ancora il massimo rispetto delle regole e un alto livello di attenzione". La Commissione straordinaria Covid ha disposto la distribuzione di 24mila mascherine chirurgiche ricevute dalla Protezione Civile a tutte le famiglie del paese. Riaprono in paese i circoli ricreativi, culturali e sociali.

Neppure a Tissi si registrano nuovi contagi da Covid-19. A Ittiri un solo caso di positività e una persona in quarantena.