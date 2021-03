Sardegna zona bianca: nuova ordinanza di Solinas

Il Presidente della Regione ha firmato questa sera un nuovo provvedimento

Di: Redazione Sardegna Live

Chi si aspettava un’ordinanza del presidente Christian Solinas per cercare di arginare gli arrivi nlle seconde case in Sardegna per ora è rimasto deluso. Perché il Governatore ha firmato un nuovo provvedimento (l’Ordinanza numero 7) ma solo per prolungare di fatto gli effetti di quella precedente, emanata lo scorso 5 marzo.

Si tratta dell’Ordinanza n, 6 che è stata prorogata fino al 6 aprile, “salvo ulteriore proroga esplicita o diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’Amministrazione e delle Aziende”.