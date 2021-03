Scomparsa da una settimana da San Sperate: ritrovata 15enne. “Sta bene”

L'avvocato Piscitelli: "Un grazie speciale a tutte quelle persone che ci hanno aiutato"

Di: Redazione Sardegna Live

È stata ritrovata la 15enne scomparsa da San Sperate la sera di lunedì scorso, 8 marzo.

“Sta bene, si trova ora presso la Questura di Quartu, dove la stanno raggiungendo i suoi genitori”, fa sapere l’avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna Onlus.

Numerosi gli appelli e le richieste di aiuto lanciati da parte dei familiari per ritrovare la minorenne. Sono stati giorni di ansia per la sua sorte, anche perché quando la ragazza, una settimana fa, si è allontanata da casa non ha portato con sé i farmaci necessari che deve assumere perché affetta da una patologia. Oltretutto, la giovane era stata avvistata “in compagnia di gente dedita all'uso di sostanze ed alcool”.

La vicenda, fortunatamente, si è conclusa in modo positivo. “Un grazie speciale a tutte quelle persone che ci hanno aiutato e un mio grazie personale a tutti quei giovani che, come al solito, mi rinnovano la loro fiducia chiamandomi e aiutandomi quando scompare un loro coetaneo: la cosa mi riempie di gioia perché vuol dire che si stanno ritrovando i valori che credevamo persi e tutto ciò che facciamo non è inutile”, sottolinea l’avvocato Piscitelli che con grande gioia comunica la bella notizia.