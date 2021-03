Sardegna bianca. Irs: "Solinas blocchi arrivi da zone rosse"

Gli indipendentisti chiedono il blocco degli spostamenti verso le seconde case nell'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

"Se il Presidente Solinas vuole realmente tutelare i Sardi faccia un atto di responsabilità emettendo immediatamente un'ordinanza, come ha già fatto il Presidente della Valle d'Aosta, che vieti di uscire o entrare nell'isola se non per comprovate esigenze di lavoro, di salute o di necessità e il divieto di entrare nell'Isola per raggiungere le seconde case". Lo chiedono gli indipendentisti dell'Irs, rispetto al rischio di vedere la Sardegna per le vacanze di Pasqua "invasa da persone che arrivano da zone rosse".

"La nostra salute e la nostra serenità - spiegano - sono più importanti di un fine settimana in vacanza. Non vogliamo che si verifichino nuovamente situazioni simili alla scorsa estate".

"Sui fatti che riguardano la Sardegna - insiste l'Irs - devono decidere i Sardi e il Governo Sardo in questo caso ha pieni poteri per farlo. Non è il momento di esitare né di fare annunci propagandistici. Bisogna essere molto pragmatici. La nostra salute non ha prezzo e i nostri sacrifici non devono essere vanificati per nessun motivo".