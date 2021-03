"Spara al sindaco". Scritta su un muro a Siniscola

Minacce contro Gianluigi Farris. "Non sono il tipo che si lascia intimidire, ma siamo messi male"

Di: Redazione Sardegna Live

"Spara al sindaco". La scritta, realizzata con uno spray rosso, è comparsa nella notte all'esterno della casa Tancale, un edificio storico recentemente ristrutturato dall'amministrazione comunale di Siniscola.

La minaccia è rivolta al primo cittadino Gianluigi Farris, che commenta: "Io non so chi ha voluto lasciare questo messaggio ma una cosa è certa: ha sbagliato per due motivi. Primo, perché non è così che funziona la democrazia. Secondo, perché non sono il tipo che si fa intimidire da una scritta sul muro. Intendo dire che continuerò a fare il mio dovere, piaccia o non piaccia. Lo prometto al vigliacco che si diverte a sporcare i muri ma soprattutto alla comunità che ho l’onore di guidare".

"Però mi preoccupo - prosegue Farris -, non posso certo nasconderlo. Perché se qualcuno esprime così il proprio parere, siamo messi molto male e lo saremo a prescindere da chi vincerà o perderà le prossime elezioni".

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Siniscola. Il mondo della politica si è stretto all'amministratore con messaggi di solidarietà e incoraggiamento.