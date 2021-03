Quartucciu. Tentano di rapinare una donna, il vicino li manda in fuga: arrestati

L'avrebbero minacciata con una pistola giocattolo. Le urla della donna e l'intervento del vicino li avrebbero mandati in fuga; rintracciati poco dopo sono stati arrestati

Di: Giammaria Lavena

Poco prima della mezzanotte dello scorso 14 marzo, a Quartucciu, una donna è stata avvicinata nei pressi della sua abitazione da uno scooter con a bordo due giovani vestiti di scuro, col volto travisato da casco e passamontagna, uno dei quali armato anche di una pistola. Nella circostanza, la donna si è subito resa conto che l’intenzione dei due era di volerla rapinare.

Uno di loro le avrebbe insistentemente intimato, sotto la minaccia dell’arma, di consegnare la borsa con i soldi. I malviventi sono stati messi in fuga dall’intervento di un vicino di casa e dalla reazione determinata della donna, che prima ha urlato per farli desistere poi ha immediatamente chiamato il numero di emergenza 112, per effetto del quale sono state inviate immediatamente sul posto alcune pattuglie di pronto intervento.

Una di queste, prontamente intervenuta, dopo avere incrociato lo scooter lo avrebbe raggiunto, bloccando uno degli occupanti; l’altro avrebbe tentato di darsi alla fuga nelle campagne circostanti, venendo rintracciato poco dopo. Sarebbe stata ritrovata anche la pistola usata per commettere il reato: si tratta di una pistola giocattolo priva del tappo rosso riproducente quella in dotazione alle forze di polizia.

S.I., 20enne di Monserrato, e M.A.G., 32enne cagliaritano, entrambi con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale e tradotti presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.