Selargius. Allontanato dai genitori si ripresenta e aggredisce il padre: arrestato 41enne

L'uomo, un quartese, era stato allontanato dalla casa familiare con divieto di avvicinamento appena due giorni prima

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Selargius i carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato e tratto in arresto un 41enne di Quartu, disoccupato con precedenti denunce a carico, sottoposto due giorni fa alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dai genitori conviventi.

L'uomo, nella serata di ieri, violando le prescrizioni che gli erano appena state imposte, sarebbe tornato nella casa dei genitori e, a seguito di un alterco, avrebbe aggredito il padre 78enne, cagionandogli lesioni varie giudicate guaribili in 30 giorni dai sanitari del pronto soccorso del Policlinico Universitario “Duilio Casula” di Monserrato.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha immediatamente emesso un’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in istituto di pena a carico del predetto, in considerazione del particolare spregio da questi dimostrato nei confronti del provvedimento dell’autorità giudiziaria e della pericolosità emergente dai fatti.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto dai carabinieri presso la casa circondariale di Uta dove non potrà nuocere ai propri genitori.