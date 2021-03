Porto Torres. Condotta danneggiata, domani chiuse tutte le scuole

Il sindaco: "Fatti come questo inammissibili, è ora di prendere di petto la riqualificazione delle reti idriche regionali"

Di: Giammaria Lavena

"Le scuole di Porto Torres (asilo nido e scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) rimarranno chiuse lunedì 15 marzo". È quanto disposto da un'ordinanza del sindaco Massimo Mulas.

"In base alle ultime comunicazioni ricevute da Abbanoa - spiega il primo cittadino -, i lavori alla condotta danneggiata di Enas potrebbero concludersi nella notte tra domenica e lunedì. Ma questo non vuole dire che l'acqua tornerà automaticamente domattina. È stato così disposto il blocco delle lezioni per il 15, ma non si esclude che il provvedimento verrà reiterato: almeno fino a quando l'acqua verrà erogata in modo normale.

"Il Centro operativo comunale (Coc) continua a monitorare le situazioni critiche presenti in città e a intervenire dove è possibile. La cittadinanza sta affrontando una prova estremamente difficile e al limite della sopportabilità. Quello che sta accadendo sia una lezione per tutte le istituzioni: è ora di prendere di petto la riqualificazione delle reti idriche regionali - conclude -. Fatti come questi sono inammissibili".