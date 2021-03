Vaccini. La denuncia di Deriu (Pd): “Nel distretto di Siniscola anziani rimandati a casa per mancanza di dosi”

"La gestione della campagna vaccinale anti Covid-19 in Sardegna, soprattutto nel territorio nuorese, è fonte di grande preoccupazione"

Di: Redazione Sardegna Live

"Nel distretto sanitario di Siniscola ci sono gravi problemi sull'attuazione del piano vaccini, una situazione che mette in serio rischio la salute degli anziani, costretti ad attendere prima di essere vaccinati contro il Covid". Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Deriu, che sul tema ha presentato un'interrogazione alla Regione.

"La gestione della campagna vaccinale anti Covid-19 in Sardegna, soprattutto nel territorio nuorese - prosegue l'esponente dem - è fonte di grande preoccupazione data l'assenza di programmazione e trasparenza da parte della Regione, che deve fare chiarezza in merito al grave episodio accaduto oggi a Siniscola".

In data odierna, infatti, presso la sede del distretto sanitario del comune baroniese - dove è stato disposto di vaccinare anche gli abitanti di Posada, Torpè e Lodè - moltissimi anziani, dopo essere stati contattati alcuni tramite chiamate dell'Ats, altri tramite sms, altri a causa della divulgazione di notizie inerenti alla disponibilità di vaccini presso il poliambulatorio, si sono recati presso la sede preposta per effettuare la vaccinazione, ma successivamente sono stati rimandati a casa per mancanza di dosi disponibili.

"Da alcune fonti - spiega il consigliere del PD - il problema sembrerebbe riconducibile ad una perdita di dosi di vaccino, dovuta ad una errata programmazione nella somministrazione delle stesse. Si tratta di un fatto gravissimo, che evidenzia i numerosi problemi di attuazione del piano vaccinale nel distretto di Siniscola ma non solo, e che mette in serio rischio la salute degli anziani, esponendoli ad elevati rischi di contrarre il virus, con le conseguenze che ciò comporta".