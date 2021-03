Sassari. Assembramento di giovani all'Emiciclo, la foto sul web

La denuncia della pagina Facebook 'Il Sassarese medio'

Di: Giammaria Lavena

Un altro weekend in zona bianca nell'Isola. L'allentamento delle restrizioni, come prevedibile, ha comportato in alcuni casi il calo d'attenzione da parte di alcuni cittadini.

Stavolta a far discutere una foto pubblicata dalla nota pagina Facebook 'Il Sassarese medio', che ritrae un assembramento di giovani all'Emiciclo Garibaldi.

"Sassari in questo istante - Emiciclo Garibaldi. Zona bianca non vuol dire assembrarsi in questo modo", si legge nel post. "Regoliamoci o da zona bianca a zona rossa ci vuole un attimo", conclude.

Foto Facebook: 'Il Sassarese medio'