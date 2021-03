'Sardi e sicuri': 15mila tamponi nella prima giornata in Cagliaritano e Sud Sardegna

Prosegue la campagna screening avviata dalla Regione

Di: Giammaria Lavena

Si è conclusa la prima giornata della quinta tappa di 'Sardi e sicuri', il progetto della Regione condotto da Ares-Ats per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Nella giornata odierna sono stati eseguiti 15.323 tamponi antigenici in quindici dei diciannove Comuni del cagliaritano e Sud Sardegna coinvolti nello screening in programma questo weekend, sabato 13 e domenica 14 marzo: Selargius, Sestu, Monserrato, Quartucciu, Settimo San Pietro, Senorbì, Monastir, Ussana, Guasila, Nuraminis, Samatzai, Selegas, Pimentel, Barrali, Guamaggiore.

I test proseguiranno domani dalle 8 alle 13 dalle 14 alle 18 e includeranno anche i Comuni di Sant’Andrea Frius, Suelli, San Basilio e Ortacesus, che concentreranno il monitoraggio in un'unica giornata, mentre per Barrali, Selegas, Pimentel e Guamaggiore lo screening si è chiuso oggi.

Anche domani, tutti i cittadini dai 10 anni in su, potranno recarsi in una delle 25 sedi operative, muniti di tessera sanitaria e un numero di telefono cellulare, e richiedere il test antigenico rapido, gratuito. Lo screening di massa, che ha già coinvolto cinque aree e 123 Comuni, ha lo scopo di individuare il maggior numero possibile di casi positivi, tracciare il virus sul territorio e interrompere le catene di contagio per fermarne la diffusione. Il progetto 'Sardi e sicuri', la più vasta operazione di monitoraggio del Covid-19 mai realizzata nell'Isola, proseguirà fino alla totale copertura del territorio regionale.