Nuoro. Sarà la palestra del Ciusa l'hub per i vaccini

Ad oggi sono state vaccinate oltre 10mila persone

Di: Redazione Sardegna Live

È la palestra dell'Istituto di Istruzione Superiore Francesco Ciusa, in viale della Costituzione a Nuoro, il grande hub destinato, a partire dalla prossima settimana, alla campagna di vaccinazione di massa dell'ASSL di Nuoro, a partire dai cittadini over 80 (a Nuoro città). Lo comunica il Commissario Straordinario dell'ASSL di Nuoro, Gesuina Cherchi, che si avvale del supporto della Dottoressa Maria Carmela Dessì, delegata dal Commissario quale referente unica per le vaccinazioni Covid.

«Da martedì 16 marzo – spiega Gesuina Cherchi - si proseguirà con le vaccinazioni nei Distretti Socio Sanitari di Nuoro, Macomer e Siniscola: nelle sedi dei Poliambulatori Aziendali. Ulteriori sedi in altri centri distrettuali – precisa ancora il Commissario ASSL Nuoro – sono state individuate per favorire il regolare svolgimento delle vaccinazioni, ed evitare lunghi e faticosi percorsi alle persone over 80, entro la prossima settimana».

Le sedi individuate sono nel Distretto Socio Sanitario di Nuoro oltre al capoluogo (palestra Istituto Francesco Ciusa), Gavoi (afferiranno Lodine Ollolai e Olzai), Orani (afferiranno Oniferi e Sarule), Fonni, Oliena, Orgosolo (afferirà Mamoiada), Bitti (afferiranno Lula, Onanì, Orune e Osidda), Dorgali, Ottana/Orotelli; nel Distretto Socio Sanitario di Macomer l’hub principale a Macomer e unità mobile che si sposterà nei comuni del territorio, con due centri di riferimento (Borore e Silanus); nel Distretto Socio Sanitario di Siniscola: Siniscola (Posada, Lodè e Torpè) Orosei (Galtellì, Irgoli, Loculi e Onifai); nel Distretto Socio Sanitario di Sorgono hub principale a Sorgono e unità mobile per i centri del territorio.

Nel frattempo si sta completando l'implementazione delle equipe vaccinali, costituite – come da Piano Nazionale – da medici, infermieri, assistenti sanitari, Oss e personale amministrativo di supporto. È, inoltre, in atto – in attesa che venga definito l'accordo con la Regione – la predisposizione della procedura per le vaccinazioni a domicilio per le persone allettate o in condizioni di grave infermità/invalidità, con la preziosa collaborazione dei medici di base.

«Pur non nascondendo le comprensibili criticità iniziali – commenta Cherchi – legate principalmente a uno sforzo organizzativo e di risorse umane non indifferente, la campagna nell'ASSL di Nuoro procede senza intoppi, a partire dagli operatorio sanitari ospedalieri e territoriali, alle case di riposo e volontari 118, passando per medici di base e pediatri, professionisti operanti in ambito sanitario (medici liberi professionisti, odontoiatri, farmacisti, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi, ostetriche, tecnici, informatori farmaceutici), fino ad arrivare ai cittadini over 80, già in fase avanzata nei comuni distrettuali. Ad oggi sono state vaccinate oltre 10mila persone». «Ora – conclude il Commissario – con l'avvio della campagna di massa sui cittadini, contiamo di completare questo fondamentale percorso nella lotta alla pandemia Covid-19 nel più breve tempo possibile».