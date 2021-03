Pasqua, zona rossa per tutti dal 3 al 5 aprile

Saranno esentate dal lockdown nazionale solo le regioni in quel momento in zona bianca

Di: Redazione Sardegna Live

Pasqua come Natale. Dal 3 al 5 aprile, scatterà la zona rossa in occasione delle festività.

Saranno esentate dal lockdown nazionale solamente le regioni che in quel momento si troveranno in zona bianca (attualmente la Sardegna è l'unica).

La ministra per gli Affari regionali Gelmini ha dichiarato che, dopo un confronto fra Draghi e le Camere, "ci sarà un Consiglio dei ministri, nel quale verrà approvato un decreto legge, e non un Dpcm, per nuove misure anti-Covid. Il premier Draghi e questo governo ritengono importante coinvolgere il Parlamento e avere un confronto con tutte le forze politiche. Il nuovo provvedimento, con ogni probabilità, entrerà in vigore dalla giornata di lunedì 15 marzo".