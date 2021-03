Vaccini. Lotto bloccato da Aifa utilizzato per somministrazioni Università Sassari

Dosi dello stesso lotto bloccato in via preventiva giunte anche a Cagliari e Nuoro, ma non si hanno notizie su eventuali beneficiari. Nessuna delle persone dell'Università sassarese ha registrato reazioni anomale

Di: Giammaria Lavena

Le dosi di vaccino AstraZeneca del lotto bloccato precauzionalmente dall'Aifa. Una parte delle fiale sarebbero state inoculate al personale dell'Università di Sassari e lo stesso lotto sarebbe giunto anche a Cagliari e Nuoro, ma non si hanno notizie su eventuali beneficiari. Al momento nessuna delle persone cui è stato somministrato il vaccino a Sassari ha registrato reazioni anomale o complicazioni di alcun genere dopo avere ricevuto il farmaco.

Sono tutti sotto stretta osservazione e la situazione risulta essere sotto controllo. L'informazione è emersa nel corso del webinar Educapiamo svolto nel pomeriggio dall'Università di Sassari con gli studenti e il professor Giovanni Sotgiu, delegato rettorale alla Prevenzione, Sicurezza e rischio Biologico (Covid-19), proprio per spiegare le problematiche relative alla pandemia.

"Confermo che il personale dell'Università è stato vaccinato con il vaccino AstraZeneca facente parte del lotto ritirato oggi dall'Aifa - ha detto Sotgiu -. Non abbiamo registrato nessun reazione anomala o diversa da quelle già previste e per nulla preoccupante". Le dosi inutilizzate, come in tutto il Paese, sono state sequestrate dai Nas.