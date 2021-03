Vaccini. Domenica somministrazioni per mille over 80 a Oristano

Nel frattempo continuano le vaccinazioni in tutti i Comuni della provincia

Di: Giammaria Lavena

Va avanti la campagna di vaccinazione anti-Covid per gli ultraottantenni nell'Oristanese. Ai sono chiusi oggi i due giorni di somministrazione al Poliambulatorio, dove sono state inoculate complessivamente 197 dosi. Vaccini anche per gli over 80 di Milis (108 dosi), Bauladu (45), Tramatza (67) e Samugheo (72). Oggi e domani invece ad Arborea.

Ancora domani somministrazioni a Zeddiani e sabato a San Vero Milis. La prossima settimana i team vaccinali Assl faranno tappa a Riola, Nurachi, Santu Lussurgiu, Terralba, Baratili, Narbolia e Masullas. Saranno somministrate complessivamente circa 1800 dosi di vaccino. Per domenica 28 marzo è previsto inoltre all'ospedale San Martino di Oristano, nei locali dell'ex Pronto Soccorso, il "V-day" , una giornata vaccinale dedicata agli ultraottantenni residenti in città.

Circa mille gli anziani chiamati e sette le postazioni vaccinali allestite, che lavoreranno parallelamente. Le operazioni si svolgeranno dalle 9 alle 19 e si accederà da entrambi gli ingressi dell'ospedale, per evitare assembramenti. La presenza è naturalmente spontanea, ma ogni anziano verrà convocato dal personale incaricato dal Comune di Oristano in una fascia oraria prestabilita, così da diluire l'afflusso di persone nell'arco della giornata.

Il personale del Comune, insieme alla lettera d'invito alla vaccinazione, consegnerà a domicilio anche i moduli del consenso informato e la nota anamnestica, che dovranno essere restituiti già compilati agli operatori sanitari al momento della vaccinazione. Per la compilazione potranno chiedere aiuto ai rispettivi medici di famiglia. Nel frattempo si è conclusa anche la seconda fase della vaccinazione agli over 80 a Tortolì.

Tra ieri e oggi somministrate 288 dosi Pfizer, che si aggiungono alle 198 della scorsa settimana. Circa il 70% degli ultraottantenni locali è stato immunizzato. Oggi al via anche con le somministrazioni alle categorie più fragili. Si proseguirà nelle prossime settimane con le vaccinazioni previste dal calendario. Il 23 e 24 marzo si terrà invece il richiamo per coloro che sono stati vaccinati durante la prima campagna del 3-4 marzo.