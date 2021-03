Covid. Nel periodo marzo-dicembre 2020 oltre 1 milione donato per emergenza Sardegna

Oltre a 160mila euro di beni durevoli. Beneficiarie le strutture sanitarie situate in tutte le Assi dell'Isola

Di: Giammaria Lavena

Sono oltre un milioni gli euro donati ad Ats da privati per l'emergenza Covid nel periodo marzo-dicembre 2020 dieci. La somma sarà ripartita nelle strutture sanitarie indicate come beneficiarie dai donatori stessi. Lo si apprende in una deliberazione adottata oggi dal commissario straordinario Massimo Temussi, relativa alle accettazioni di donazioni in denaro.

Nella stessa fascia temporale Ats ha ricevuto anche beni durevoli per un valore di circa 160mila euro. Tra questi: otto ventilatori, 13 termoscanner, valvole respiratorie, apparecchi per biologia molecolare per un valore di 76mila euro donati dal Comune di Arzachena agli ospedali di Olbia, Arzachena e La Maddalena, un casco Dpi elettronico da 2400 euro per il Santissima Trinità di Cagliari e un elettrocardiografo.

A trarre beneficio dalle donazioni le strutture sanitarie situate in tutte le Assi della Sardegna. Portovesme srl, Air Italy, il Sovrano Militare Ordine Malta e i Lions sardi alcuni fra i donatori privati.