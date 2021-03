Fabrizio Corona deve tornare in carcere: lui si taglia i polsi. Urla contro la polizia

Sui social mostra il viso sporco di sangue e attacca i magistrati

Di: Redazione Sardegna Live

Il tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso che Fabrizio Corona deve tornare in carcere. Il collegio ha revocato così il differimento pena in detenzione domiciliare per una serie di violazioni delle prescrizioni, tra cui le comparsate in tv e l'uso dei social network, da cui sono scaturite denunce a suo carico per diffamazione e minacce.

Questa mattina, non appena Corona ha avuto la notizia si è ferito ai polsi e su Instagram ha pubblicato un video nel quale, con il volto sporco di sangue, attacca i magistrati.

Sotto casa dell’ex re dei paparazzi sono arrivati i soccorritori del 118 e gli agenti della Questura. “Che cosa fate qui, andate via", ha detto Corona che ha perso la pazienza, cercato di sfilarsi alle braccia dei poliziotti e colpito il vetro dell'ambulanza.

I video sono stati pubblicati su Instagram, anche dallo stesso Corona.