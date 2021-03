Quartu. Arrestato l’autore delle “spaccate”: è un 31enne quartese

Gli Agenti del Commissariato avevano organizzato dei mirati servizi di osservazione nei suoi confronti

Di: Redazione Sardegna Live

Negli ultimi giorni, a Quartu Sant’Elena si sono verificati diversi episodi delittuosi che hanno interessato alcuni esercizi commerciali. Il Commissariato di Polizia ha così pianificato dei mirati servizi di controllo del territorio finalizzati ad arginare il fenomeno delle cosiddette “spaccate”.

La scorsa notte, un equipaggio della Squadra Volante ha sorpreso nella flagranza di reato un 31enne, pluripregiudicato quartese, che è stato arrestato dopo aver commesso un furto di denaro, circa 250 euro, prelevato dal registratore di cassa di una macelleria.

Gli Agenti hanno anche rinvenuto un veicolo rubato poche ore prima, con all’interno dei maialetti, facenti parte dei 60 già presenti all’interno della stessa macelleria. Il 31enne, vistosi scoperto, ha cercato di darsi alla fuga, come riferito dalla Polizia, ma è stato bloccato dai poliziotti. Il giovane, noto per i suoi innumerevoli precedenti penali, si è reso anche protagonista di una serie di furti presso esercizi commerciali di Quartu Sant’Elena e per questo motivo è stato anche indagato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, in quanto ritenuto responsabile di almeno altri tre furti compiuti tra la fine di dicembre 2020 e l’inizio di febbraio di quest’anno, con l’ultimo colpo messo a segno nella locale viale Colombo, tutti caratterizzati dallo stesso modus operandi, per questo motivo gli Agenti del Commissariato avevano organizzato dei mirati servizi di osservazione nei suoi confronti.

Le indagini, tuttora in corso, sono indirizzate all’individuazione di altri complici coinvolti nei medesimi episodi.

L’uomo, arrestato per furto aggravato, al termine dell’udienza direttissima, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.