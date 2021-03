Il Borgo dei Borghi: sosteniamo Baunei, unico paese sardo in gara

É possibile esprimere la propria preferenza una volta al giorno, fino alle ore 23,59 del 21 Marzo.

Di: Redazione Sardegna Live

Riparte l’appassionante sfida tra i Borghi più belli d’Italia, programma di grande successo che ha permesso ai telespettatori di scoprire posti bellissimi, divenuti mete turistiche tanto frequentate quanto quelle più tradizionali. Appena sarà possibile, torneranno ad essere mete ambite per appassionati d’arte, cultura e gastronomia.

La serata in onda domenica 4 aprile, condotta da Camila Raznovich, vede sfidarsi 20 Borghi, uno per regione. A rappresentare la Sardegna è l’accogliente centro di Baunei. Borgo ogliastrino di 690 abitanti. Sull'origine del nome ci sono diverse teorie. Nel medioevo era chiamato Baune, che potrebbe derivare dal sardo "bau", che significa "guado". Un'altra teoria farebbe derivare il nome da quello del castello "Baun" costruito dalla famiglia Doria.

Si può votare una volta al giorno e per una sola preferenza. Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay indicando username, password ed indirizzo e-mail.

Si vota da domenica 7 marzo alle ore 17.00 fino a domenica 21 marzo alle ore 23.59, e solo votando si potrà portare alla vittoria il proprio borgo preferito.

Clicca qui per votare.

La giuria di esperti 2021 è composta da: Rosanna Marziale, chef stellata e protagonista canale tv Food Network; Mario Tozzi, geologo e conduttore di “Sapiens” su Rai3; Jacopo Veneziani, professore, divulgatore e dottorando in Storia dell’Arte alla Sorbona di Parigi.