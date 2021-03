Covid. Nuova stretta in Italia, ma Nieddu fiducioso sulla zona bianca in Sardegna

L'assessore alla Sanità: "Mancano i dati di oggi e di domani, mi auguro che non ci sarà un'impennata dei contagi"

Di: Redazione Sardegna Live

L'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu è fiducioso sulla permanenza della Sardegna in zona bianca nonostante la nuova stretta anti-Covid che si prospetta sul territorio nazionale. "Mancano i dati di oggi e di domani - commenta l'esponente della Giunta Solinas -, mi auguro che non ci sarà un'impennata dei contagi. Sono dunque fiducioso che la Sardegna continuerà a essere zona bianca, pur con le limitazioni introdotte dalla Regione".

Nell'Isola, spiega Nieddu "i contagi sono di nuovo in calo, l'impennata è l'ovvio frutto dello screening di massa fatto a Cagliari per l'operazione Sardi e sicuri". Dei 146 contagi rilevati a inizio settimana, 63 sono emersi dai test effettuati alla Fiera di Cagliari nel weekend nell'ambito della campagna "Sardi e Sicuri".

"Dunque - prosegue l'assessore -, i nuovi casi ordinari sono stati 83, in linea con la nostra media. Già ieri, con l'attività ordinaria, sono scesi a 65 e tutti gli altri dati sardi sono in ordine. A meno di un'inattesa impennata dei contagi fra oggi e domani, secondo me non dobbiamo temere. Ci sarà assegnata nuovamente la zona bianca".