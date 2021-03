Cagliari. Al via lunedì "Poetto Pulito"

Volontari e pazienti in carico ai Centri di Salute Mentale di Cagliari in spiaggia per il progetto di inclusione socio-lavorativa

Di: Redazione Sardegna Live

Il Covid-19 non ferma “Poetto Pulito”. Da lunedì 15 marzo il progetto di innovazione sociale finalizzato all'inclusione socio-lavorativa di persone vulnerabili e a rischio di discriminazione, chiamerà all'azione cinque persone in carico al servizio sanitario per un tirocinio. Con altre tre che svolgeranno attività di volontariato, raccoglieranno e differenzieranno i rifiuti abbandonati nel lungomare.

Sostenibilità ambientale, impegno civile, senso di comunità e inclusione sociale, saranno dunque al centro di “Poetto Pulito” curato dalla cooperativa sociale Elan e che trova sostegno nel Comune di Cagliari, ATS Sardegna, Regione, Ministero della Giustizia, Unione Europea, quale progetto pilota di eccellenza per l'innovazione (asse prioritario 2 – obiettivo 9.2 – azione 9.2.2 – POR FSE 2014/2020). Attraverso gli open days, saranno inoltre coinvolti nelle attività anche i cittadini e le scuole.