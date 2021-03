Cavallini di Nivola smantellati a NY. Pais: "Sono sconvolto, li riportiamo in Sardegna"

Il presidente del Consiglio regionale: "Vandalizzato un angolo di Sardegna, un massacro che colpisce la nostra cultura"

Di: Redazione Sardegna Live

“Non è un rinnovamento, è solo vandalizzazione di un angolo di Sardegna nel cuore della grande mela”. Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais si dice "sconvolto" dall'abbattimento delle opere dell’artista Costantino Nivola nel playground delle Wise Towers a New York, assicurando in aula che il Consiglio regionale metterà in atto immediatamente tutte le azioni necessarie per tentare di arginare "questo scempio culturale che non rispetta l’arte".

“Ci attiveremo immediatamente presso il Ministero per capire se la rimozione può essere fermata - spiega Pais - e se è possibile recuperare le opere, alcune delle quali sono state devastate. E’ un massacro che colpisce al cuore la nostra cultura".

A dare l'allarme diffondendo la notizia della rimozione dei cavallini di Nivola erano stati la famiglia dell'artista barbaricino e i gestori del museo a lui dedicato a Orani. "Lavoreremo per riportare in Sardegna quel che resta dei “cavallini” - promette il presidente del Consiglio regionale - distrutti da chi non rispetta l’arte in nome di un rinnovamento che ha deturpato un enorme patrimonio”.