Aggredita dal fratello a Quartu, Luisa Carta rimane in prognosi riservata

L'aggressore, arrestato con l'accusa di tentato omicidio, sarà interrogato nelle prossime ore

Di: Redazione Sardegna Live

Rimane intubata e in prognosi riservata Luisa Carta, la 69enne aggredita ieri sera a Quartu Sant'Elena dal fratello Diego al culmine di una lite nella casa di famiglia, dove la donna si era recata per accudire la mamma allettata.

L'episodio di violenza in via Mercadante, dove Luisa, ex assessore ed ex consigliere comunale e vedova del deputato Giovanni Sarritzu, sarebbe stata trafitta al torace con due spiedi di 45 centimetri dal fratello Diego, 49 anni, che poi avrebbe infierito colpendola con un'anfora. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti delle Volanti del Commissariato di Quartu. Lo stesso aggressore avrebbe chiamato i soccorsi, allertati anche da alcuni vicini che avevano udito il baccano proveniente dalla casa.

I poliziotti hanno trovato la donna a terra, aveva perso molto sangue. I soccorritori del 118 l'hanno trasportata d'urgenza al Brotzu dove è ricoverata. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile guidata da Fabrizio Mustaro e dal dirigente del Commissariato di Quartu Davide Carboni, col sostituto Commissario Gianni Noto.

Diego Carta avrebbe confessato le proprie responsabilità ed è ora indagato per tentato omicidio. L'interrogatorio è previsto fra oggi e domani.