Il fratello la aggredisce con spiedo e martello: gravissima 69enne

Violenta lite in famiglia. L'uomo l'ha prima trafitta per poi colpirla ripetutamente con un martello

Di: Redazione Sardegna Live

Una lite in famiglia è degenerata terribilmente a Quartu Sant'Elena, dove una donna di 69 anni è stata aggredita dal fratello 49enne e sarebbe in fin di vita. Si tratta di Luisa Carta, che ha ricoperto la carica di consigliera comunale dal 2010 al 2015.

L'episodio poco dopo le 20 nella casa di famiglia in via Mercadante dove i due vivono insieme. L'uomo, Diego Carta, secondo quanto ricostruito l'avrebbe trafitta con uno spiedo in seguito a una discussione per poi colpirla ripetutamente con un martello. Il 49enne avrebbe poi allertato i soccorsi, confessando il folle gesto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno caricato la ferita in ambulanza trasportandola all'ospedale Brotzu di Cagliari in condizioni disperate. L'aggressore è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Indagano sull'accaduto gli agenti del Commissariato di Quartu e della Squadra Mobile.

***Notizia in costante aggiornamento***