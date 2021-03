Ozieri. Via alla vaccinazione degli over 85, otto i positivi in città

Il sindaco Murgia: "Oggi la foto emblema è dedicata a tiu Tineddu Meloni, che in perfetta autonomia si è fatto vaccinare"

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Ozieri Marco Murgia fornisce ai suoi concittadini il consueto aggiornamento sui dati dell'emergenza pandemica in città. "Siamo in zona Bianca ma la battaglia non è terminata, anzi. Eravamo scesi a due soli contagi e piano piano in questi giorni siamo risaliti ad 8 - spiega in un post Facebook il primo cittadino -. E' vero che sono tutti appartenenti agli stessi nuclei familiari ma questo conferma che ora il pericolo maggiore è il contagio in casa. Il distanziamento è la vera garanzia a tutela nostra e di chi incontriamo. Restiamo fedeli a queste prescrizioni e forse riusciremo a conservare il privilegio di rimanere in zona Bianca. Nel resto d'Italia la situazione è in netto peggioramento dobbiamo provare a non essere trascinati dentro la terza ondata. Ma molto dipende da ciascuno di noi".

Nel centro del Monteacuto, intanto, è cominciata la vaccinazione degli ultra ottantacinquenni e, spiega Murgia, "la macchina organizzativa si è dimostrata all'altezza della situazione. Oggi la foto emblema di questa fase è dedicata a tiu Tineddu Meloni che in perfetta autonomia si è recato al PVO per farsi somministrare il vaccino. A lui e a tutti i nostri anziani gli auguri della città".

A Ozieri si registrano 8 casi di positività, 61 persone in quarantena di cui 20 facenti parte della scolaresca che pur essendo risultata negativa al tampone resta in isolamento sino al 17 marzo, 8 sono i positivi che sono stati inseriti nell'elenco delle quarantene, 33 tra i soggetti entrati in contatto con i positivi e qualche cittadino che ha fatto rientro nell'Isola da fuori.