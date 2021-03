"Sardi e Sicuri" a Selargius, ecco come e quando sottoporsi al tampone

Il sindaco Concu: "Una grande opportunità che consentirà di avere un quadro chiaro della situazione epidemiologica"

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Selargius, Gigi Concu, ha rivolto un appello ai suoi concittadini affinché aderiscano in massa alla campagna di screening "Sardi e Sicuri", che farà tappa in città il 13 e 14 marzo. Concu commenta: "Ovviamente si tratta di una grande opportunità che, considerando anche il momento attuale che stiamo affrontando, consentirà di avere un quadro chiaro della situazione epidemiologica e di far luce sui sospetti casi di Covid19 e della nuova variante".

Sono quattro le sedi a disposizione: Palestra scolastica via Ariosto (Su Planu), Palestra scolastica via Rossini, Palestra scolastica via Bixio, Palestra scolastica via delle Begonie.

"Per evitare assembramenti - scrive Concu -, vi invito a recarvi nella sede più vicina alla vostra abitazione rispettando la suddivisione per iniziale del cognome: Sabato 13 marzo dalle 8 alle 13 cognomi con la lettera iniziale dalla A alla E; dalle 14 alle 18 cognomi con la lettera iniziale dalla F alla L. Domenica 14 marzo dalle 8 alle 13 cognomi con la lettera iniziale dalla M alla R; dalle 14 alle 18 cognomi con la lettera iniziale dalla S alla Z".

Possono effettuare il test tutti i cittadini di età superiore ai dieci anni, residenti o domiciliati a Selargius. Non occorre prenotarsi, sarà sufficiente recarsi in una delle sedi indicate, presentare la tessera sanitaria e fornire il proprio numero di cellulare o quello di un parente referente. Il test è gratuito. "Abbiamo l’occasione di contribuire in prima persona al contenimento della diffusione dei contagi. Si tratta semplicemente di investire pochi minuti della nostra giornata nella salute, nostra e di chi ci sta accanto - conclude il sindaco -. Alla luce dei tanti sacrifici fatti durante questi mesi credo sia il minimo che ci venga chiesto. Nelle varie sedi saranno presenti la Protezione civile, agenti della Polizia locale e tanti volontari che vigileranno sul rispetto della norme sul distanziamento".