Covid. In Sardegna arrivate 11700 dosi di vaccini Pfizer Biontech

Intanto la Regione lavora per allestire altri quattro hub per la vaccinazione

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi sono arrivate in Sardegna ulteriori 11700 dosi del vaccino Pfizer Biontech. Una notizia positiva anche perché, come spiegato dall’assessore della Sanità Mario Nieddu, "avevamo iniziato a intaccare le scorte". Ovvero, la percentuale di fiale conservate di volta in volta per garantire la seconda inoculazione.

Anche se, ha precisato lo stesso assessore, "il problema è diventato relativo dopo il via libera all'utilizzo degli AstraZeneca anche sugli over 65". Intanto, la Regione sta lavorando per allestire altri quattro hub per la vaccinazione sul modello di quello della Fiera a Cagliari che dovrebbero essere localizzati a Sassari, Olbia, Nuoro e Oristano.