Gatto avvelenato a Santa Giusta: “Aveva appena 10 mesi di vita”

"Non è un episodio isolato". La segnalazione di un nostro lettore

Di: Redazione Sardegna Live

“Una foto molto forte che spero possa aiutare a sensibilizzare certe persone che non hanno rispetto degli animali e continuano a vederli come esseri da ammazzare, ma non capiscono che in una famiglia un cane e un gatto sono animali da compagnia per bimbi e soprattutto anziani”.

A parlare è un signore di Santa Giusta (OR), Franco Zucca, al quale qualche giorno fa è morto il gattino per avvelenamento. Inutile la corsa dal veterinario.

“Voglio denunciare un fatto gravissimo che frequentemente succede in paese, soprattutto nella mia zona di residenza – ci racconta -. Qualche giorno mi è stato avvelenato il gatto che aveva appena 10 mesi di vita. Stessa cosa è capitato poco tempo fa a una famiglia vicino a casa mia, oltre ad essere spariti alcuni gatti che spesso venivano sotto casa per mangiare un po’ di cibo che sia il sottoscritto che mia mamma amante degli animali abbiamo sempre offerto all’interno della nostra proprietà”.

“Quanto prima – continua la segnalazione - verrà presentata una denuncia contro ignoti per avvenuto avvelenamento”.





