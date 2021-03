Zona bianca. Da oggi test obbligatori anche al porto di Cagliari

E' in arrivo una nave Tirrenia con a bordo un'ottantina di persone

Di: Giammaria Lavena

Sono cinque le tende installate sul molo Sabaudo al porto di Cagliari e quattro le postazioni con una decina di operatori sanitari dell'Ats, per i test obbligatori all'ingresso in Sardegna. Nella giornata di ieri, la prima di controlli obbligatori in porti e aeroporti per entrare nell'Isola, sono stati effettuati circa 2mila tamponi di cui 3 positivi. Oggi è atteso lo sbarco del primo traghetto Tirrenia dall'avvio delle nuove prescrizioni. La nave, proveniente da Civitavecchia, trasporta un'ottantina di passeggeri.

Le verifiche sull'eventuale possesso dei certificati di negatività o vaccinali e l'effettuazione dei tamponi rapidi, secondo Ats, non dovrebbero prendere più di un'ora per controllare tutti i viaggiatori. Quelli che invece non vorranno sottoporsi al test obbligatorio e dichiareranno di volerlo fare a proprie spese entro 48 ore, saranno messi in isolamento e segnalati dall'Ats, che nel frattempo, anche in vista di un aumento dei flussi, sta cercando nuove residenze per le quarantene.

Il servizio sanitario regionale ha avviato, con un bando in scadenza domani, la verifica di disponibilità tra le strutture alberghiere idonee a garantire l'isolamento delle persone. In particolare verranno privilegiate quelle strutture immediatamente disponibili site al massimo a 50 km di distanza dagli aeroporti di Olbia "Costa Smeralda" e Cagliari Elmas. L'affidamento prevede la garanzia del servizio sino al 30 giugno con un costo per persona di 66 euro. Nell'Isola sono già operativi due Covid hotel: a Oristano e a Santa Maria Coghinas.