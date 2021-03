Ubriaco alla guida ad Ussana: denuncia e patente ritirata per un 37enne

E' stato fermato in una via del centro durante un controllo dei carabinieri della Stazione di Monastir

Di: Giammaria Lavena

Ieri sera a Ussana, poco dopo le 23, i carabinieri della Stazione di Monastir, nel corso di un servizio di controllo della circolazione stradale, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida in stato di ebbrezza, un 37enne imprenditore di Iglesias, incensurato.

Questi, fermato in via Roma alla guida di una Volkswagen, sarebbe stato sorpreso in stato di ebbrezza alcolica, come confermato dagli esami etilometrici (prima prova 1,28 gr/l e seconda prova 1,12 gr/l).

La patente di guida gli è stata ritirata, come previsto. L’autovettura è stata affidata temporaneamente ad altra persona idonea, indicata dal trasgressore.