Covid, a Cagliari 299 contagi. Truzzu: "Grande contributo da parte di tutti"

"I dati continuano a essere incoraggianti. Dal 1 marzo media giornaliera dei positivi in città di 7,1"

Di: Giammaria Lavena

Grazie ai circa 30mila cagliaritani che questo fine settimana hanno partecipato alla campagna di screening Sardi e Sicuri e sono andati a fare il tampone gratuito. E grazie a tutti i volontari: medici, infermieri, amministrativi, associazioni del terzo settore, croce rossa ed esercito, senza i quali sarebbe stato impossibile realizzare questa due giorni". Così su Facebook il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.

"Tutti quanti - afferma - avete dato un prezioso contributo per contrastare la diffusione del Covid-19 e per avere un quadro ancora più preciso sull'evoluzione del virus a Cagliari e in Sardegna. Vediamo allora qual è la situazione dei contagi in città dopo la prima settimana in zona bianca. Il totale dei positivi è di 299, in calo di 35 unità, mentre sono 71 i positivi dal 1 marzo, una media giornaliera di 7,1. Passano invece da 34 a 29 i ricoveri in ospedale".

"I dati continuano dunque a essere incoraggianti, e per la prima volta dall'inizio dell'anno non si registrano decessi per Covid in Sardegna. I controlli agli arrivi e l'inizio delle vaccinazioni agli over 80 ci fanno ben sperare, manteniamo però alta l'attenzione e rispettiamo le regole", conclude il primo cittadino.