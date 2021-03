Test all'aeroporto di Cagliari-Elmas: trovato positivo un giovane

E' arrivato con uno dei primi due voli provenienti da Roma e Milano. Per lui è stato subito disposto l'isolamento

Di: Giammaria Lavena

All'aeroporto di Cagliari-Elmas è stato riscontrato un caso di positività durante l'effettuazione dei test anti Covid per gli arrivi nell'Isola. Da questa mattina sono infatti attive sei postazioni per il controllo degli ingressi, come da ordinanza del governatore Christian Solinas, per preservare la fascia bianca.

Il contagiato sarebbe un giovane, che è stato sottoposto oltre che al tampone rapido a quello molecolare di conferma. E' stato registrato su uno dei primi due voli da Roma e Milano ed è stato posto subito in isolamento.

Complessivamente sono 236 i passeggeri sbarcati con i due voli, dei quali il 54% ha fatto il test, mentre il 30% era già munito di certificato con esito negativo di un tampone effettuato entro 48 prima della partenza per la Sardegna.

Solo il 10% ha deciso di fare il test successivamente, come impone l'ordinanza regionale.