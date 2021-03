Ad Assemini prolungata chiusura scuola primaria per sospetto caso di variante

Lo comunica la prima cittadina. I positivi sono attualmente 29

Di: Giammaria Lavena

"Ho firmato ora l’ordinanza con la quale viene prolungata la chiusura della scuola primaria Gramsci fino al 17 marzo, per nuovo caso di positività con sospetta variante". Lo fa sapere la sindaca di Assemini, Sabrina Licheri, in un comunicato condiviso su Facebook.

"Sono in attesa di ricevere aggiornamenti sulla situazione nell’Istituto di Istruzione Superiore Giua - spiega -. La scuola secondaria di primo grado di Corso America e di via Cipro, domani 9 marzo riprenderà la propria attività in presenza".

"Le persone positive al Covid-19 sono oggi pari a 29. Insisto sull’uso della mascherina - raccomanda - e sul rispetto del distanziamento: unici strumenti di protezione individuale a nostra disposizione. Il virus vive e si diffonde anche in zona bianca".