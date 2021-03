Aeroporto di Elmas. Covid, test per chi arriva in Sardegna. IL VIDEO

Il 54% dei passeggeri ha fatto il test in aeroporto. Dai primi risultati si segnala un caso di positività

Di: Roberto Tangianu

Al via lo screening per l'accesso in sicurezza in Sardegna, in vigore da oggi sulla base dell'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal governatore Christian Solinas, negli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero.

Questa mattina all’aeroporto di Cagliari-Elmas sono state allestite tre postazioni per accogliere i passeggeri in arrivo all'aeroporto di Cagliari-Elmas. I primi a sottoporsi ai controlli, dislocati nell'area arrivi internazionali dell'aerostazione, circa 300 viaggiatori suddivisi nei primi due voli Alitalia della mattina, atterrati poco dopo le 10 e in arrivo da Milano Linate e Roma Fiumicino.

Certificato di vaccinazione o di negatività alla mano per una rapida verifica o tampone nell'area dedicata con gli operatori sanitari dell'Ats in campo, insieme alla protezione civile. Ad attendere i primi passeggeri e assistere di persona ai test in ingresso nell'Isola anche l'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa.