Guspini. Droga, munizioni e un lanciarazzi in casa: arrestato 40enne

La polizia avrebbe rinvenuto anche un coltello a serramanico e un caricatore di pistola

Di: Giammaria Lavena

Continuano incessanti i servizi per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in tutto il territorio della provincia. In particolare nell’area del Sulcis Iglesiente hanno operato gli agenti della Sezione della Polizia Anticrimine e della Squadra Volante del Commissariato di Iglesias, arrestando un 40enne incensurato di Guspini, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illecita di armi e munizioni.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato, quando gli investigatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo, dove avrebbero rinvenuto, occultato in diverse stanze della casa, stupefacente suddiviso in circa 50 grammi di marjuana e 15 grammi di hashish. Inoltre, sarebbero stati trovati un coltello a serramanico e un bilancino di precisione, nonché materiale utile per il confezionamento.

Sempre nascosti all’interno dell’arredamento, sarebbero stati rinvenuti 28 bossoli calibro 7,62 Nato, 7 cartucce calibro 12, un lancia razzi e un caricatore per pistola. Tutto il materiale è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria per eventuali ulteriori accertamenti. L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di armi e munizioni e riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.