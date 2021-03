Nuoro, maxi rissa in centro storico: venti persone coinvolte

E' accaduto la scorsa notte, numerose persone rimaste ferite

Di: Giammaria Lavena

Maxi rissa a Nuoro in pieno centro storico, scatenatasi nella nottata di ieri nella centralissima via Istiritta.

Già in più occasioni i residenti del quartiere si erano lamentati per i numerosi episodi di disordine, legati alle baby gang che continuano a seminare panico per le strade.

Sarebbero in totale venti le persone coinvolte e diversi i feriti per via dei lanci di sedie e di bottiglie di vetro.